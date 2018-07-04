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Российский футбольный клуб ЦСКА арендовал бразильского защитника Бекао

Спорт
4 июля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Арендное соглашения игрока с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2018/19 и предусматривает опцию дальнейшего выкупа

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ТАСС, 4 июля. Московский ЦСКА арендовал защитника бразильского футбольного клуба "Байя" Родриго Бекао. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Арендное соглашения игрока с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2018/19 и предусматривает опцию дальнейшего выкупа. Бекао уже прошел медосмотр и присоединился к команде в австрийском Бад-Тацмансдорфе, где ЦСКА проводит тренировочный сбор.

Бекао является воспитанником бразильского клуба "Байя". В 2018 году защитник провел четыре матча и забил один гол.

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