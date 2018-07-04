Российский футбольный клуб ЦСКА арендовал бразильского защитника Бекао

ТАСС, 4 июля. Московский ЦСКА арендовал защитника бразильского футбольного клуба "Байя" Родриго Бекао. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

⚡ #ЦСКА арендовал Родриго Бекао



22-летний бразильский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды



Добро пожаловать, Родриго!



➡ https://t.co/I2Fm6yIkIz pic.twitter.com/p6MX4wSW4s — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 4, 2018

Арендное соглашения игрока с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2018/19 и предусматривает опцию дальнейшего выкупа. Бекао уже прошел медосмотр и присоединился к команде в австрийском Бад-Тацмансдорфе, где ЦСКА проводит тренировочный сбор.

Бекао является воспитанником бразильского клуба "Байя". В 2018 году защитник провел четыре матча и забил один гол.