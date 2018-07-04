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Мэр Сочи оценил вероятность проведения матчей ФНЛ на "Фиште" как очень высокую

Спорт
4 июля, 17:42 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, июля. /ТАСС

Чемпионат ФНЛ стартует 17 июля, "Сочи" должен провести матч первого тура дома со "Спартаком-2"

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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Михаил Терещенко/ТАСС

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Вероятность проведения матчей чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на сочинском стадионе "Фишт" очень высокая, арена очень хорошо подготовлена. Такое мнение ТАСС высказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Чемпионат ФНЛ стартует 17 июля, "Сочи" должен провести матч первого тура дома со "Спартаком-2". Ранее генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что "Сочи" может начать первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не на "Фиште" из-за проблем с обеспечением безопасности на матчах.

"Я думаю, что вероятность проведения этих соревнований очень высокая. Я уверен, что никаких проблем там нет. Наоборот, сейчас отмечается, что стадион очень хорошо подготовлен", - сказал Пахомов.

"Фишт" в субботу примет заключительный матч чемпионата мира, в котором в 1/4 финала сыграют сборные России и Хорватии. Начало встречи в 21:00 мск.

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