Московская область провела консультации с УЕФА по вопросу создания футбольного центра

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Московской области провело консультации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу создания футбольного центра в Химках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, генеральный директор футбольного клуба "Химки" Василий Иванов и руководитель департамента инновационной политики, науки и образования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Власов провели рабочую встречу с представителями УЕФА в Женеве. На встрече присутствовали глава службы УЕФА по футбольному образованию Франк Лудольф и руководитель отдела футбольного развития УЕФА Жан-Франсуа Домерг.

"На базе школы олимпийского резерва в подмосковных Химках создадут региональный футбольный центр, - сказал Терюшков. - РФС плотно взаимодействует с УЕФА, мы совместно решили организовать такую встречу, чтобы обменяться видением ситуации с нашими европейскими коллегами. Опыт и методики УЕФА, безусловно, пригодятся нам в создании мощного регионального футбольного центра. Кроме того, была проговорена возможность привлечения специалистов организации для работы в Московской области, на что мы получили положительную реакции".

Ранее сообщалось о намерении создать футбольный центр в Химках.