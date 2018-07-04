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Бывший директор "Ростова" надеется, что сборные России и Англии сыграют в полуфинале ЧМ

Спорт
4 июля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

1 июля сборная России в серии послематчевых пенальти обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет с командой Хорватии

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ТАСС, 4 июля. Сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу и сыграет там с английской командой. Такое мнение высказал бывший спортивный директор российского клуба "Ростов" англичанин Пол Эшуорт, слова которого приводит портал "Газета.Ru".

1 июля сборная России в серии послематчевых пенальти обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт" (начало - 21:00 мск).

"Хорватская команда достаточно сильна, но в то же время не является очевидным фаворитом матча со сборной России. Я надеюсь, что подопечные Станислава Черчесова выйдут в полуфинал турнира и встретятся там со сборной Англии, - сообщил Эшуорт. - Для меня такой полуфинал является настоящей мечтой. К сожалению, обе сборные не смогут оказаться в финале чемпионата мира".

Сборная Англии обыграла команду Колумбии в 1/8 турнира в серии послематчевых пенальти. В четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта сыграют с командой Швеции. Матч пройдет 7 июля в Самаре (начало - 17:00 мск).

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