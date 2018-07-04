Комова вошла в предварительную заявку сборной России по спортивной гимнастике на ЧЕ

ТАСС, 4 июля. Виктория Комова вошла в предварительную заявку сборной России на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Глазго 2-5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза гимнастики.

Также в заявку вошли Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Ульяна Перебиносова, Мария Харенкова. В заявку не вошла двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина. Как ранее ТАСС сообщил старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин, Мустафина целенаправленно готовится к чемпионату мира.

В предварительную заявку мужской сборной вошли Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский, Николай Куксенков. В заявку не вошел пятикратный олимпийский призер Денис Аблязин. На Олимпиаде-2016 Аблязин выиграл две серебряные (командный турнир и опорный прыжок) и одну бронзовую (кольца) награды. В его активе есть также серебро Игр-2012 в опорном прыжке и бронза в вольных упражнениях.

Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Родионенко, в заявку до начала чемпионата Европы могут быть внесены изменения.