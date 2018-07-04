Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комова вошла в предварительную заявку сборной России по спортивной гимнастике на ЧЕ

Спорт
4 июля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Также в заявку вошли Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Ульяна Перебиносова, Мария Харенкова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктория Комова

Виктория Комова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Виктория Комова вошла в предварительную заявку сборной России на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Глазго 2-5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза гимнастики.

Также в заявку вошли Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Ульяна Перебиносова, Мария Харенкова. В заявку не вошла двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина. Как ранее ТАСС сообщил старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин, Мустафина целенаправленно готовится к чемпионату мира.

В предварительную заявку мужской сборной вошли Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный, Давид Белявский, Николай Куксенков. В заявку не вошел пятикратный олимпийский призер Денис Аблязин. На Олимпиаде-2016 Аблязин выиграл две серебряные (командный турнир и опорный прыжок) и одну бронзовую (кольца) награды. В его активе есть также серебро Игр-2012 в опорном прыжке и бронза в вольных упражнениях.

Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Родионенко, в заявку до начала чемпионата Европы могут быть внесены изменения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
6
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
7
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости