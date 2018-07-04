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Бывший спортдиректор "Ростова": никто не верил в сборную Англии по футболу до старта ЧМ

Спорт
4 июля, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В четвертьфинале англичане встретятся со сборной Швеции, матч состоится 7 июля в 17:00 мск на "Самара- Арене"

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ТАСС, 4 июля. Английские болельщики и журналисты не верили в позитивный результат национальной сборной до начала чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал бывший спортивный директор "Ростова" Пол Эшуорт, его слова приводит "Газета.Ru".

"Я считаю, что Англия и Россия находятся в похожих ситуациях в том смысле, что до начала чемпионата мира в наши шансы продвинуться далеко никто не верил, даже собственные болельщики и журналисты", - сказал Эшуорт.

Эксперт также отметил, что победа англичан в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала против колумбийцев приятно его удивила. "Я так разнервничался, к тому же серия пенальти никогда не была сильной стороной английской команды. Но ребята очень тяжело трудились на протяжении всех 120 минут встречи, а такая самоотдача затем вознаграждается чуточкой везения", - добавил он.

В четвертьфинале англичане встретятся со сборной Швеции, матч состоится 7 июля в 17:00 мск на "Самара- Арене". Россияне в 1/4 финала сыграют с командой Хорватии 7 июля в Сочи (начало - 21:00 мск).

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