"Ак Барс" подписал контракт с хоккеистом Педаном

ТАСС, 4 июля. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" подписал соглашение с защитником Андреем Педаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 25-летним Педаном рассчитан на два года.

Педан является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в составе сборной России, всю карьеру он провел в Северной Америке. В прошедшем сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе "Питтсбурга" - "Уилкс Бэрр", за который провел 55 матчей, забив 10 голов и сделав 18 результативных передач. В Национальной хоккейной лиге он провел 13 матчей, не набрав ни одного очка.