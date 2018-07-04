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"Ак Барс" подписал контракт с хоккеистом Педаном

Спорт
4 июля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Соглашение рассчитано на два года

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ТАСС, 4 июля. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" подписал соглашение с защитником Андреем Педаном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 25-летним Педаном рассчитан на два года.

Педан является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в составе сборной России, всю карьеру он провел в Северной Америке. В прошедшем сезоне он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе "Питтсбурга" - "Уилкс Бэрр", за который провел 55 матчей, забив 10 голов и сделав 18 результативных передач. В Национальной хоккейной лиге он провел 13 матчей, не набрав ни одного очка.

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