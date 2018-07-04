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Эксперт: организация ЧМ-2018 по футболу в России находится на фантастическом уровне

Спорт
4 июля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Бывший спортивный директор российского клуба "Ростов" англичанин Пол Эшуорт провел в России 12 дней и успел посетить Москву, Калининград и Нижний Новгород

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ТАСС, 4 июля. России удалось организовать чемпионат мира по футболу на фантастическом уровне. Такое мнение высказал бывший спортивный директор российского клуба "Ростов" англичанин Пол Эшуорт, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Могу сказать, что организация чемпионата мира просто фантастическая. Все стадионы прекрасны, а люди просто супер, - считает Эшуорт. - Я провел в России 12 дней и успел посетить Москву, Калининград и Нижний Новгород, все было на очень высоком уровне. Думаю, в том числе и благодаря такой организации ваша сборная смогла добиться успеха на домашнем турнире".

1 июля сборная России в серии послематчевых пенальти обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт" (начало - 21:00 мск).

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