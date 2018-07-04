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Правительство РФ профинансирует реконструкцию стадиона "Спартак" в Северной Осетии

Спорт
4 июля, 23:29 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, июля. /ТАСС

Республиканский стадион построен в 1962 году во Владикавказе

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ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Реконструкция стадиона "Спартак" в Северной Осетии, построенного в 1962 году, начнется в 2019 году благодаря финансовой помощи со стороны правительства РФ. Об этом стало известно в ходе встречи главы республики Вячеслава Битарова с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец.

"В ходе встречи достигнута договоренность об оказании финансовой помощи со стороны федерального центра и о реконструкции стадиона в 2019-2020 годах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил руководитель региона, футбол занимает особое место в спортивной жизни республики. Воспитанниками осетинской футбольной школы являются Валерий Газзаев, Алан Дзагоев, Владимир Габулов, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и многие другие. В 1995 году владикавказская команда "Спартак-Алания" стала чемпионом России по футболу, а в 1996 году - серебряным призером.

"Общее число занимающихся футболом в республике на сегодняшний день составляет свыше 12 тыс. человек. К сожалению, имеющаяся в республике материально-техническая база нуждается в обновлении. Особенно остро стоит вопрос эксплуатации республиканского стадиона "Спартак", который когда-то считался одним из лучших стадионов нашей страны", - сказал Битаров.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек.

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СКФО Северная Осетия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Газзаев, Валерий Георгиевич Черчесов, Станислав Саламович Битаров, Вячеслав Зелимханович
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