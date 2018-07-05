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Французские волейболисты обыграли бразильцев в матче финального турнира Лиги наций

Спорт
5 июля, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Франции Стефан Буайе, набравший 25 очков

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ТАСС, 5 июля. Сборная Франции по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в пригороде французского Лилля Вильнев-д'Аске.

Французы проигрывали по ходу встречи со счетом 1-2, но в итоге одержали победу в пяти сетах (3-2). Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Франции Стефан Буайе, набравший 25 очков.

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Этот матч стал первым в группе А в рамках финального турнира. В следующей встрече 6 июля сборная Франции сыграет с командой Сербии. Бразильцы встретятся с сербами 5 июля.

Ранее в четверг в финальном турнире Лиги наций стартовала сборная России. В матче группы В российские волейболисты обыграли поляков со счетом 3-1.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу.

По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд вышли в финальный турнир: России, Сербии, США, Бразилии, Польши, а также сборная Франции на правах хозяйки турнира. В "Финале шести" команды разделены на две группы. По две лучшие сборные выходят в полуфинал (матчи пройдут 7 июля), на 8 июля запланированы матч за третье место и финал.

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