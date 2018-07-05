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СМИ: Кариус останется основным вратарем ФК "Ливерпуль" в следующем сезоне

Спорт
5 июля, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Кариус допустил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов против "Реала"

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Лорис Кариус

Лорис Кариус

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

ТАСС, 5 июля. Немецкий вратарь Лорис Кариус сохранит место в стартовом составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" в следующем сезоне. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Mirror.

26 мая испанский "Реал" в финале Лиги чемпионов в Киеве одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 3:1. Кариус допустил две ошибки, которые привели к первому и третьему голам в ворота англичан.

Издание отмечает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не намерен "впадать в панику" из-за невыразительного выступления 25-летнего немецкого голкипера, поэтому не будет проводить ротацию на этой позиции. Кроме того, по информации издания, клуб не будет пытаться приобрести вратаря.

Кариус выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, до этого он играл за немецкий "Майнц". В прошлом сезоне он провел за английский клуб 33 матча во всех турнирах, пропустив 31 гол.

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