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Резюме почти 4,5 тыс. московских тренеров появились на сайте столичной мэрии

Спорт
5 июля, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Реестр поможет родителям получить информацию о тренерах, которые будут обучать их детей в спортивных школах

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Электронная база спортивных тренеров школ, подведомственных департаменту спорта и туризма Москвы (Москомспорт), стала доступна на портале мэра и правительства Москвы. Желающие могут увидеть резюме более 4,4 тыс. специалистов, сообщается в четверг на сайте.

"На портале mos.ru стала доступна электронная база спортивных тренеров Москвы. Она включает данные о профессиональном опыте более 4,4 тыс. специалистов, которые работают в подведомственных Москомспорту учреждениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря электронной базе родители смогут получить информацию о тренерах, которые будут обучать их детей в спортивных школах. "В реестре есть данные об образовании, стаже и месте работы тренера. На основе этих сведений для каждого специалиста составлен персональный рейтинг от 0 до 10 звезд. Вся информация, которая есть в базе, корректна: электронные резюме присылают не сами тренеры (которые дали согласие на обработку персональных данных), а отделы кадров спортивных школ", - рассказали порталу в пресс-службе департамента спорта и туризма Москвы.

При желании каждому специалисту можно написать письмо и задать интересующие вопросы о том или ином спортивном направлении, а также узнать требования к кандидатам, поступающим в спортшколу.

В департаменте спорта и туризма Москвы уточнили, что в дальнейшем электронная база тренеров будет расширена. Например, в реестр планируют внести тренеров, не работающих в системе Москомспорта. "Однако зарегистрироваться в реестре специалисты смогут только через центры госуслуг. Туда необходимо принести документы, подтверждающие наличие высшего образования, спортивных званий или иных спортивных достижений", - пояснили в департаменте.

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