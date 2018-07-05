Директор: "Крылья Советов" не будут иметь финансовых проблем в новом сезоне РФПЛ

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Самарский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Крылья Советов" не будет иметь финансовых проблем в новом сезоне. Об этом ТАСС заявил финансовый директор клуба Игорь Поваров.

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" заняли второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получили прямую путевку в РФПЛ на сезон-2018/19.

"Клубу выделены бюджетные деньги, у нас лестничная структура в этом понимании - средства мы получаем по частям в разные месяцы. "Крылья Советов" на данный момент - это бюджетный клуб, у которого также есть внебюджетные источники финансирования. Могу сказать точно, что в следующем году у клуба не будет финансовых проблем", - заявил Поваров.

Как ранее рассказал временно исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, "Крылья Советов" будут заключать арендные договоры на использование нового стадиона "Самара-Арена" на первых матчах РФПЛ. "Структура договора прорабатывается, как и финансовая составляющая. На данный момент нет информации по сумме договора, но в любом случае есть понимание, что продажи билетов и абонементов будут это окупать, мы не будем уходить в минус", - отметил Поваров.

"Цены на билеты и абонементы будут повышены, но незначительно, - продолжил он. - Не почувствовать разницу будет сложно для болельщиков, но качество представляемых услуг повысилось в разы. Билетная и абонементная программы пока не запущены, у нас есть объективные проблемы с подключением технических решений, интеграции имеющихся в клубе систем к имеющейся инфраструктуре на стадионе. Чемпионат мира внес свои коррективы, поэтому здесь все придется делать в авральном режиме, но это мы сделаем".

"Самара-Арена" приняла пять матчей чемпионата мира. 7 июля на стадионе пройдет четвертьфинальный матч между сборными Англии и Швеции.