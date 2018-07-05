"Крылья Советов" значительно увеличат бюджет на трансферы перед стартом сезона РФПЛ

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" значительно увеличат сумму, которая будет направлена на проведение трансферной кампании перед стартом сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС заявил финансовый директор клуба Игорь Поваров.

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" заняли второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получили прямую путевку в РФПЛ на сезон-2018/19.

"Сумма на проведение селекционной политики в бюджете значительна. Мы прекрасно понимаем, что при переходе в более сильную лигу нужно усиливаться, чтобы опять не опуститься вниз. Трансферный бюджет формируется из двух частей - фонды заработной платы и на трансферные расходы, соответственно, и там, и там планируется достаточно существенное увеличение. Нужно понимать, что мы средний клуб, не топовый, но наша задача сформировать бюджет так, чтобы избежать весенних обострений и кризисов", - заявил Поваров.

Ранее главный тренер самарской команды Андрей Тихонов заявлял о том, что "Крыльям Советов" требуется усиление перед стартом чемпионата России.

Чемпионат России стартует 29 июля. "Крылья Советов" проведут матч первого тура против московского ЦСКА на своем поле.