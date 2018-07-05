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СМИ: ФК "Валенсия" хочет приобрести защитника ЦСКА Фернандеса

Спорт
5 июля, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Перед переходом в ЦСКА летом 2012 года Фернандес уже находился в сфере интересов "Валенсии"

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Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Испанская "Валенсия" хочет приобрести защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser.

"Валенсия" ищет усиление на позицию правого защитника в преддверии стартующего сезона, в котором команда впервые за три года будет участвовать в Лиге чемпионов. Представители испанского клуба собираются просмотреть игрока во время четвертьфинального матча чемпионата мира против сборной Хорватии. По информации радиостанции, руководство "Валенсии" опасается, что Фернандес не сможет вписаться в схему с четырьмя защитниками, так как весь сезон в ЦСКА и свой лучший матч на мировом первенстве против сборной Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) он провел, играя в расстановке с пятью защитниками.

Перед переходом в ЦСКА летом 2012 года Фернандес уже находился в сфере интересов "Валенсии". Тогда испанский клуб выбирал между ним, голландцем Грегори ван дер Вилем, французом Матье Дебюши и португальцем Жоао Конселу. В итоге команду пополнил Конселу.

В прошлом году уроженец Бразилии получил российский паспорт. Первую товарищескую игру за сборную России защитник провел 3 сентября 2017 года против московского "Динамо". Затем футболист сыграл за национальную команду в товарищеских матчах против сборных Ирана, Южной Кореи и Аргентины.

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