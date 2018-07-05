Девять российских легкоатлетов выступят на юниорском чемпионате мира в Финляндии

ТАСС, 5 июля. Девять российских легкоатлетов примут участие в юниорском чемпионате мира (до 20 лет) в финском Тампере в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В предварительную заявку входили 10 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус: Николай Орлов (метание копья), Степан Кекин (многоборье), Алексей Фадеев (прыжки в высоту), Полина Миллер (спринт), Алина Шаркова (400 м c/б), Полина Кнороз (прыжки с шестом), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Диана Адасько (тройной прыжок), Мария Кочанова (прыжки в высоту) и Елизавета Бондаренко (прыжки с шестом), получившая допуск от IAAF позже остальных. Однако из-за того, что в каждом виде могут выступать только по две спортсменки от страны, Кнороз не вошла в итоговую заявку на турнир.

Также в команду на турнир вошли следующие российские тренеры и специалисты: Надежда Клевцова, Вадим Зубовский, Елена Попкова, Кристина Ловачева, Олег Урмакаев, Владимир Бондаренко, Даниил Шекин, Екатерина Бахвалова, Радион Гатауллин, Татьяна Решетникова и Елена Куликова. Официальным представителем нейтральных спортсменов на юниорском первенстве Европы будет начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Орлова.

Юниорское мировое первенство пройдет с 10 по 15 июля.