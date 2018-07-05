Фигуристка Медведева начала тренировки на льду под руководством канадца Орсера

ТАСС, 5 июля. Российская фигуристка Евгения Медведева начала тренироваться на льду под руководством нового тренера канадца Брайана Орсера. Об этом спортсменка написала на своей личной странице в Instagram.

Ранее Медведева объявила, что завершает сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. С нового сезона фигуристка тренируется с канадским специалистом. Медведева прилетела в Торонто 17 июня и занималась функциональной подготовкой. На первой тренировке россиянка подарила новому тренеру куртку с символикой спортивной школы "Самбо-70", выпускницей которой она является.

+1 jacket for @brianorser ‘s collection @s_70rus Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 4 Июл 2018 в 5:00 PDT

По итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Олимпиады в Пхёнчхане - в командных и индивидуальных соревнованиях. При этом фигуристка из-за стрессового перелома стопы и восстановления от травмы не смогла полноценно подготовиться к Играм, пропустив финал Гран-при и чемпионат мира. Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также дважды побеждала на финальных этапах Гран-при.