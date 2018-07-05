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ЦСКА и СКА проведут вынесенные матчи КХЛ в Вене и Цюрихе

Спорт
5 июля, 12:11 дата обновления: 5 июля, 12:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем на Кубок Открытия, в котором сыграют "Ак Барс" и СКА

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ХК ЦСКА

ХК ЦСКА

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА и петербургский СКА проведут вынесенные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в конце октября в Вене и в конце ноября в швейцарском Цюрихе. Об этом стало известно после обнародования календаря лиги.

Календарь чемпионата КХЛ сезона-2018/19 был опубликован в четверг. Финалист Кубка Гагарина - 2018 ЦСКА сыграет 26 октября в Вене против братиславского "Слована" и 28 ноября в Цюрихе против рижского "Динамо". Двукратный победитель плей-офф КХЛ СКА сыграет против "Слована" в Вене 28 октября и 26 ноября в Цюрихе против рижского "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем на Кубок Открытия, в котором сыграют обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" и победитель регулярного чемпионата СКА. В ходе сезона предусмотрены паузы на игры сборных в рамках этапов Евротура 8-11 ноября и 13-16 декабря, а также на Матч звезд КХЛ в Казани 18-20 января.

Регулярный сезон завершится 22 февраля, плей-офф стартует 25 февраля, финал Кубка Гагарина стартует 13 апреля, а решающий седьмой матч финала может быть сыгран 25 апреля. Также впервые с момента трагедии ярославского "Локомотива" 7 сентября 2011 года будут сыграны матчи в этот день - ранее этот день был неигровым.

В случае, если в какой-либо серии матчей плей-офф отпала необходимость в проведении пятых, шестых или седьмых матчей, то решением вице-президента лиги по хоккейным операциям начало проведения последующей серии матчей может быть перенесено на более ранний срок. Также в ходе первого раунда плей-офф для более комфортного для зрителей распределения матчей в один игровой день будут проходить не по четыре игры в одной конференции, а по две. 
Китайский "Куньлунь" начнет чемпионат в Шанхае, а с начала декабря переедет в Пекин.

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