ХК "Спартак" сыграет ретро-матч 22 декабря с "Сочи"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ретро-матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием "Спартака" будет сыгран 22 декабря против "Сочи". Об этом стало известно из календаря, представленного лигой перед сезоном-2018/19.

Ранее генеральный директор красно-белых Андрей Веревко сообщил ТАСС, что традиционный ретро-матч будет посвящен 90-м годам. Игры приурочены к дню рождения "Спартака", который отмечается 22 декабря. В этот день в сезоне-2018/19 красно-белые сыграют дома с "Сочи".

В истории выступления "Спартака" в КХЛ на домашней арене красно-белых было сыграно три ретро-матча, приуроченных ко дню основания клуба. В 2015 году игра "Спартака" с финским "Йокеритом" во дворце в Сокольниках была стилизована под 60-е годы. Спустя год организаторы игры красно-белых с "Локомотивом" в "ВТБ Ледовом дворце" передали атмосферу 1946 года, когда "Спартак" провел свой первый матч в чемпионате СССР. 9 декабря "Спартак" в рамках ретро-матча играл с братиславским "Слованом", атмосфера в "ВТБ Ледовом дворце" была стилизована под 80-е годы.

По словам вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Георгия Кобылянского, лига удовлетворила все просьбы клубов по календарю. "Что касается ретро-матчей, юбилейных дат, то мы все просьбы клубов удовлетворили. "Спартак" сыграет в день рождения с "Сочи", "Трактор" сыграет с "Торпедо" тоже в свой день рождения [17 января]", - отметил он.

"Спартак" и "Динамо" сыграют матчи в начале января. "Вы всегда говорите, что в новогодние праздники в Москве нет хоккея, теперь будет", - отметил вице-президент лиги.

"Спартак" первый матч в сезоне проведет дома 3 сентября с хабаровским "Амуром".