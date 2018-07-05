ВФЛА: IAAF с января отказала в получении нейтрального статуса 51 российскому легкоатлету

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) с начала 2018 года отклонила заявки 51 российского спортсмена, желающего получить нейтральный статус, необходимый для выступления на международных стартах. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

В среду пресс-служба ВФЛА сообщила о том, что IAAF отказалась выдать допуск к международным соревнованиям под нейтральным флагом 15 спортсменам в связи с недостаточным временем пребывания в пуле тестирования. В их число вошли Артем Макаренко (многоборье), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Анастасия Беднова (бег на 400 м), Наталья Широбокова (метание диска), Наталья Колоскова (бег на 3000 м с препятствиями), Елена Черняева (бег на 100 и 200 м), Нина Морозова (бег на 100 м с барьерами и 200 м), Ирина Иванова (прыжки с шестом), Маргарита Соколова (прыжки в длину), Александр Грипич (прыжки с шестом), Дмитрий Никитин (прыжки в длину, тройной прыжок), Кирилл Чернухин (бег на 100 и 200 м), Михаил Филатов (бег на 400 м), Наталья Пучкова (марафон), Павел Савин (бег на 400 м).

"По уточненной информации, с начала 2018 года IAAF отклонила заявки 51 российского легкоатлета, - сообщила Юхарева. - Допуски на выступление на международных стартах в нейтральном статусе (все старты 2018 года или отдельные старты 2018 года) получили 67 российских легкоатлетов. Для пятерых российских ходоков допуск на выступление на международных стартах в нейтральном статусе временно приостановлен до окончания расследования инцидента с присутствием на тренировочном сборе пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина".

В настоящее время временно лишены возможности выступать на международных стартах ходоки Сергей Широбоков, Клавдия Афанасьева, Сергей Шарыпов, Ольга Елисеева и Юлия Липанова.