Вице-президент: вынесенные матчи чемпионата КХЛ будут проведены по инициативе лиги

МОСКВА, 5 июля. Вынесенные матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги в предстоящем сезоне будут сыграны по инициативе КХЛ. Об этом журналистам сообщил вице- президент лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Согласно календарю, ЦСКА и СКА проведут 26 и 28 октября игры в Вене со "Слованом", а 26 и 28 ноября в швейцарском Цюрихе - матчи с рижским "Динамо".

"До этого СКА играл в Таллине с рижским "Динамо" и в Давосе со "Спартаком". Тогда у "Динамо" была занята арена, а СКА нужно было подготовиться к Кубку Шпенглера, - сказал Кобылянский. - А сейчас это не вынужденная мера, а инициатива лиги".

Вице-президент КХЛ объяснил причины выбора Вены и Цюриха для проведения игр КХЛ. "СКА и ЦСКА - лица КХЛ. Вена выбрана по географическому принципу, потому что она рядом с Братиславой, и многие болельщики "Слована" смогут приехать. "Динамо" в Цюрихе, потому в прошлом году оно рядом сыграло в швейцарском Давосе дважды", - подчеркнул Кобылянский.

По словам вице-президента КХЛ, лиге пришлось оперативно вносить изменения в календарь в связи с поздней заменой арены у ЦСКА и изменением домашней арены московского "Динамо". ЦСКА будет принимать со "Спартаком" соперников в "Парке легенд", а "Динамо" до января - в "Мегаспорте".

"К концу мая календарь уже был создан, но пришлось верстать его заново. Одна сложность - "Спартак" и ЦСКА играют на одной арене. В прошлом году это создавало сложности при планировании игр, в этом году то же самое. Это не только касается загруженности арены, но и смены рекламы", - отметил Кобылянский.