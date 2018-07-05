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Кобылянский: нижегородское "Торпедо" погасит долги до 10-12 июля текущего года

Спорт
5 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее стало известно, что клуб продолжит выступления в КХЛ.

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Нижегородский клуб "Торпедо" рассчитается с долгами по зарплатам игроков и тренерского штаба команды до 10-12 июля. Об этом журналистам сообщил вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Георгий Кобылянский.

"По моим сведениям, до 10-12 июля, они ("Торпедо") погасят все долги", - сказал он.

Также Кобылянский отметил, что владивостокский "Адмирал" предоставил в лигу график погашения задолженностей. Ранее стало известно, что клуб продолжит выступления в КХЛ.

"Адмирал" предоставил на следующий год график погашения задолженностей и выполнил все условия", - сказал вице- президент КХЛ.

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