Кобылянский: нижегородское "Торпедо" погасит долги до 10-12 июля текущего года

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Нижегородский клуб "Торпедо" рассчитается с долгами по зарплатам игроков и тренерского штаба команды до 10-12 июля. Об этом журналистам сообщил вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Георгий Кобылянский.

"По моим сведениям, до 10-12 июля, они ("Торпедо") погасят все долги", - сказал он.

Также Кобылянский отметил, что владивостокский "Адмирал" предоставил в лигу график погашения задолженностей. Ранее стало известно, что клуб продолжит выступления в КХЛ.

"Адмирал" предоставил на следующий год график погашения задолженностей и выполнил все условия", - сказал вице- президент КХЛ.