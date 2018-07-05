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Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля по согласованию с ФХР

Спорт
5 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Календарь чемпионата Континентальной хоккейной лиги был опубликован в четверг

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Последние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут 22 февраля 2019 года, так как Федерация хоккея России (ФХР) не одобрила изменения в календаре в связи с переносом сроков проведения чемпионата мира 2019 года. Об этом журналистам сообщил вице-президент лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Календарь чемпионата КХЛ был опубликован в четверг. Чемпионат мира 2019 года в Братиславе изначально должен был начаться 3 мая. Однако позднее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил о том, что мировое первенство начнется 10 мая. Это будет самый поздний старт в истории чемпионатов мира.

"Структуру календаря мы согласовываем с ФХР, - сообщил Кобылянский. - Так рано заканчиваем регулярный чемпионат, потому что в момент согласования не было известно о переносе чемпионата мира на более поздний срок. У нас была мысль обратиться в ФХР для того, чтобы нам добавили неделю, но по окончании чемпионата мы получили письмо от ФХР, в котором они настаивали на этом календаре. Таким образом, сборная получит на неделю больше для подготовки к чемпионату мира".

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19 начнется 1 сентября и завершится 22 февраля.

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