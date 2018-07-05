Тренер: гимнаст Игнатьев пропускает Кубок России в Челябинске из-за травмы

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Игнатьев не сможет выступить на Кубке России в Челябинске из-за травмы, полученной накануне турнира. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

"Игнатьев получил перед стартом травму, поэтому мы вынуждены были снять его с соревнований, - заметил Алфосов. - У него случилось легкое сотрясение".

Спортсмен в этом сезоне уже пропустил апрельский чемпионат России в Казани. "Тогда у него были проблемы с плечами, но за прошедшее после того турнира время мы его уже успели подлечить", - продолжил тренер.

По словам Алфосова, Игнатьев не может претендовать на участие в августовском чемпионате Европы в Глазго, так как не выступал ни на одном из внутрироссийских отборочных турниров - чемпионате и Кубке России. Вопрос его участия в осеннем чемпионате мира в Катаре будет зависеть от того, что покажет Игнатьев на следующих контрольных и модельных тренировках. "Мы этого гимнаста со счетов не сбрасываем", - подчеркнул старший тренер мужской команды.

Мужские соревнования Кубка России проходят с 4 по 7 июля в Челябинске. Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в британском Глазго с 7 по 12 августа, местом проведения мирового первенства (25 октября - 03 ноября) станет Доха.

26-летний Игнатьев дважды становился победителем чемпионатов Европы в командном первенстве.