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Футбольные клубы получили право на четвертую замену в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

Спорт
5 июля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В четверг Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял новые правила, касающиеся количества замен на турнирах под эгидой УЕФА

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Логотип УЕФА

Логотип УЕФА

© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 5 июля. Футбольные клубы смогут совершать четвертую замену в дополнительное время в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял новые правила, касающиеся количества замен на турнирах под эгидой УЕФА. Теперь команды смогут совершить четвертую замену, если игра перешла в дополнительное время. При этом они не потеряют свое право, если в основное время матча использовали меньше трех замен. Изменения вступают в силу начиная с сезона-2018/19 и коснутся всех европейских турниров, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу наций, а также квалификации к чемпионату Европы - 2020.

В мае 2018 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование четвертой замены. Ранее данная практика была опробована на клубном уровне в матчах Кубка Англии и Германии, на уровне сборных - на олимпийском турнире в Бразилии, чемпионате мира среди женщин до 20 лет и Кубке конфедераций, а также в финале Золотого кубка КОНКАКАФ.

Впервые четвертую замену использовали в матче команд Португалии и Чили в полуфинале Кубка конфедераций 2017 года: на 116-й минуте португалец Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша. Первыми на чемпионате мира этой возможностью воспользовалась сборная России. На 97-й минуте матча 1/8 финала против команды Испании главный тренер Станислав Черчесов выпустил на поле Александра Ерохина вместо Далера Кузяева.

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