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Заслуженный тренер России Винер-Усманова стала почетным гражданином Подмосковья

Спорт
5 июля, 13:12 UTC+3

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что имя Ирины Винер-Усмановой "давно стало символом мировой художественной гимнастики"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой присвоено звание "Почетный гражданин Московской области". Соответствующее решение приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

"Хочу внести предложение о присвоении звания почетного гражданина Подмосковья Ирине Винер. Ее имя давно стало символом мировой художественной гимнастики. Важно, что Ирина Александровна активно принимает непосредственное участие в подготовке спортсменов", - отметил в ходе заседания думы губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что Ирина Винер-Усманова - заслуженный тренер России, которая работала со многими прославленными гимнастками, и что дело ее жизни - "развитие и укрепление лучших традиций отечественной школы художественной гимнастики". 

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