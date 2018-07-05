Заслуженный тренер России Винер-Усманова стала почетным гражданином Подмосковья

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой присвоено звание "Почетный гражданин Московской области". Соответствующее решение приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

"Хочу внести предложение о присвоении звания почетного гражданина Подмосковья Ирине Винер. Ее имя давно стало символом мировой художественной гимнастики. Важно, что Ирина Александровна активно принимает непосредственное участие в подготовке спортсменов", - отметил в ходе заседания думы губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отмечал, что Ирина Винер-Усманова - заслуженный тренер России, которая работала со многими прославленными гимнастками, и что дело ее жизни - "развитие и укрепление лучших традиций отечественной школы художественной гимнастики".