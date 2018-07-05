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КХЛ убрала пункт регламента об обязательном вступлении игроков в профсоюз лиги

Спорт
5 июля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Вице-президент лиги отметил, что вступление хоккеистов в профсоюз стало добровольным

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут самостоятельно принимать решения о вступлении в профсоюз. Об этом журналистам сообщил вице-президент лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Раннее в регламенте был пункт, согласно которому, все хоккеисты должны были состоять в профсоюзе КХЛ.

"Мы убрали из регламента пункт об обязательном вступлении игроков в профсоюз. Теперь это добровольное дело каждого хоккеиста", - сообщил Кобылянский.

Участие в профсоюзе было одной из обязанностью хоккеистов, прописанной в правовом регламенте КХЛ, составленном на три сезона, начиная с сезона-2018/19. В противном случае игрок мог получить отказ в заявке на чемпионат. При этом в профсоюз обязаны были вступить и хоккеисты, приехавшие в КХЛ из других лиг, федераций, ранее не принимавших участие в чемпионате КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19 начнется 1 сентября.

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