Тренеры не стали заявлять гимнаста Аблязина на ЧЕ из-за особенностей нового отбора на ОИ

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Пятикратный призер Олимпийских игр гимнаст Денис Аблязин не был включен в состав сборной России на августовский чемпионат Европы в британский Глазго по решению тренерского штаба, который теперь вынужден формировать команду с учетом новой системы квалификационного отбора на Олимпиаду-2020. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

На Олимпиаде-2016 Аблязин выиграл две серебряные (командный турнир и опорный прыжок) и одну бронзовую (кольца) награды. В его активе есть также серебро Игр-2012 в опорном прыжке и бронза в вольных упражнениях. Спортсмен из Пензы специализируется только в упражнениях на опорном прыжке, кольцах и вольных упражнениях и не выступает на брусьях, коне и перекладине.

"Мы не планируем заявлять Аблязина в команду России на чемпионат Европы в Глазго, - заметил Алфосов. - Это связано с изменениями регламента отбора на Олимпийские игры - 2020. Денису в новых условиях теперь оптимально завоевывать себе путевку в Токио через индивидуальный отбор, он теперь будет отбираться совершенно по другим критериям. В 2018 и 2019 годах ему нужно будет выступить на восьми этапах Кубка мира, и по трем-четырем лучшим результатам, показанным на этих турнирах, будет производиться отбор на следующую Олимпиаду".

"Денис, как вы знаете, выступает только на трех снарядах, и если его поставить в команду, то за него кто-то должен выступать на брусьях, коне и перекладине, - продолжил собеседник ТАСС. - А олимпийская команда теперь состоит не из пяти человек, а четырех, и зачет идет по трем лучшим. Цена ошибки при таком раскладе значительно возрастает. Предположим, на коне один из четырех гимнастов падает и получает минимальное количество баллов. А Аблязин на коня не выходит, и тогда та низкая оценка пойдет в зачет и наша команда сильно откатится назад в сумме баллов"

Алфосов подчеркнул, что если же Аблязин будет включен в команду на чемпионат мира, то своего статуса индивидуального отбора он лишится, а страна потеряет возможность завоевать дополнительную лицензию на Олимпийские игры.

"Новый регламент отбора на Олимпийские игры, разработанный Международным олимпийским комитетом, вызвал целую бурю обсуждений. Тот же Аблязин теперь лишится возможностей принести стране медали чемпионатов мира и Европы на своих коронных снарядах: кольцах, опорном прыжке и вольных упражнениях. Наша федерация писала письма с просьбой скорректировать новую систему олимпийского отбора, что она неудобна для национальных федераций. Но все осталось без изменений", - заключил Алфосов.