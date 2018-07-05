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Первый веломарафон "Европа-Азия" в Свердловской области перенесен на 25 августа

Спорт
5 июля, 13:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

К участию в веломарафоне допускаются спортсмены, имеющие подготовку и разрешение от медицинской комиссии, возраст участников - от шести лет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Первый веломарафон "Европа-Азия" в Первоуральском городском округе Свердловской области перенесен с 21 июля на 25 августа. Участники марафона преодолеют одну из трех дистанций - 14, 34 и 50 километров, сообщил в четверг ТАСС один из организаторов соревнований Дмитрий Чукреев.

"Проведение первого велосипедного марафона "Европа-Азия" на границе двух частей света перенесено с 21 июля на 25 августа 2018 года. Старт и финиш велосипедисты примут в Первоуральском городском округе. Марафон пройдет по кругу, состоящему из трех петель, которые образуют дистанции в 14, 34 и 50 километров. На каждой из петель соревнований установлен обелиск Европа-Азия, обозначающий проходящую границу между двумя частями света", - сказал Чукреев.

К участию в веломарафоне допускаются спортсмены, имеющие подготовку и разрешение от медицинской комиссии. Возраст участников - от шести лет. "По опушке стартовой поляны будет организована трасса длиной два километра для детей до 13 лет", - добавил Чукреев.

Призовой фонд веломарафона "Европа-Азия" составит более 500 тыс. рублей. Победитель и призеры соревнований получат денежные сертификаты на покупку спортивной экипировки.

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