"Йокерит" проведет две игры регулярного сезона КХЛ в Таллине

ТАСС, 5 июля. Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" проведет два матча регулярного сезона-2018/19 в столице Эстонии Таллине. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Наша команда проведет две домашние игры в Таллине. 26 и 28 октября мы сыграем со "Спартаком" и "Северсталью". Это будет что-то действительно особенное", - сказано в сообщении на официальной странице клуба в Twitter.

Ранее клубы КХЛ уже играли в Таллине. В 2016 году на ледовой арене "Тондираба" прошли два матча с участием клуба "Динамо" (Рига). Латвийская команда встречалась с магнитогорским "Металлургом" (4:3) и челябинским "Трактором" (2:4). Обе игры собрали аншлаг на трибунах.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем на Кубок Открытия между казанским "Ак Барсом" и петербургским СКА. "Йокерит" проведет свой первый матч 3 сентября против китайского "Куньлуня".