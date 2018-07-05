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Бой Емельяненко - Соннен пройдет в США

Спорт
5 июля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

41-летний россиянин провел 43 боя в карьере, победив в 37 из них

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полуфинальный бой Гран-при Bellator в тяжелом весе между американским бойцом смешанного стиля Чейлом Сонненом и россиянином Федором Емельяненко пройдет в октябре в США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Bellator.

Ранее СМИ сообщали о том, что поединок может пройти в России.

"Бой не пройдет в России", - сказал собеседник агентства, отметив, что поединок планируется провести в октябре.

41-летний Емельяненко за карьеру провел 43 боя, победив в 37 из них (28 - досрочно), проиграв в пяти, еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений.

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