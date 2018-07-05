Контрольно-квалификационная комиссия РФС будет переименована в судейскую экспертную

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Контрольно-квалификационную комиссию Российского футбольного союза (ККК РФС) планируется переименовать в судейскую экспертную комиссию из-за неустраивающей аббревиатуры в первом варианте. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии, председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

"Есть предложение переименовать в судейскую экспертную комиссию, потому что аббревиатура контрольно- квалификационной комиссии нас не устраивает. Она начнет работать, когда все изменения утвердит исполком или бюро исполкома РФС во главе с Александром Александровичем Алаевым. Мы хотим привести положение о работе и состав комиссии в соответствие с конвенцией Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о судействе. Она будет решать, прав или не прав арбитр в том или ином моменте, а департамент будет регулировать назначения", - сказал Левников.

Контрольно-квалификационная комиссия РФС была создана осенью 2016 года. Ее целями является повышение качества судейства и инспектирования матчей чемпионата, первенства и Кубка России по футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов, а также объективная и независимая аналитическая оценка принятых судьями и инспекторами решений при проведении соревнований. Кроме этого в задачи комиссии входит рассмотрение апелляций судей на оценки инспекторов.