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Контрольно-квалификационная комиссия РФС будет переименована в судейскую экспертную

Спорт
5 июля, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Комиссия была создана осенью 2016 года, ее целями является повышение качества судейства и инспектирования матчей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Контрольно-квалификационную комиссию Российского футбольного союза (ККК РФС) планируется переименовать в судейскую экспертную комиссию из-за неустраивающей аббревиатуры в первом варианте. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии, председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

"Есть предложение переименовать в судейскую экспертную комиссию, потому что аббревиатура контрольно- квалификационной комиссии нас не устраивает. Она начнет работать, когда все изменения утвердит исполком или бюро исполкома РФС во главе с Александром Александровичем Алаевым. Мы хотим привести положение о работе и состав комиссии в соответствие с конвенцией Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о судействе. Она будет решать, прав или не прав арбитр в том или ином моменте, а департамент будет регулировать назначения", - сказал Левников.

Контрольно-квалификационная комиссия РФС была создана осенью 2016 года. Ее целями является повышение качества судейства и инспектирования матчей чемпионата, первенства и Кубка России по футболу среди команд нелюбительских футбольных клубов, а также объективная и независимая аналитическая оценка принятых судьями и инспекторами решений при проведении соревнований. Кроме этого в задачи комиссии входит рассмотрение апелляций судей на оценки инспекторов.

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