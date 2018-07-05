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"Мордовия" планирует стартовать в ФНЛ на "Мордовии-Арене"

Спорт
5 июля, 15:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее команда из Саранска принимала соперников на стадионе "Старт", который вмещает чуть больше 11,6 тысяч зрителей

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"Мордовия-Арена"

"Мордовия-Арена"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Саранский клуб "Мордовия" планирует провести матч первого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на "Мордовии-Арене". Об этом ТАСС сообщил директор саранского клуба Николай Левин.

Стадион, вмещающий 45015 зрителей, был открыт в середине апреля нынешнего года к чемпионату мира. Арена в рамках турнира приняла четыре матча группового этапа: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня). В дальнейшем арена должна принимать домашние матчи "Мордовии" в чемпионате ФНЛ. В первом туре саранская команда сыграет дома с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода 17 июля.

"Мы планируем, что первый матч проведем на "Мордовии-Арене". Пока мы будем арендовать его у компании "Спорт-Инжиниринг", которой принадлежит стадион, а как сложится в дальнейшем, покажет время, - сказал Левин. - Понятно, что аренда стадиона немаленькая, и клуб не располагает такими средствами, чтобы платить на постоянной основе".

Ранее "Мордовия" принимала соперников на стадионе "Старт", который вмещает чуть больше 11,6 тысяч зрителей. "Система абонементов будет разрабатываться на две арены ["Мордовия-Арена" и "Старт"]. Мы заявим на чемпионат оба стадиона, но надеемся, что будем постоянно играть на "Мордовии-Арене", - отметил Лёвин.

При подготовке "Мордовии-Арены" к сезону не должно быть проблем с обеспечением безопасности, считает директор саранского клуба. "На этой арене обычно более 1 тысячи контролеров-распределителей, у МВД есть опыт проведения матчей премьер-лиги. Сейчас должны приехать специалисты, устанавливавшие СКУД [система управления контроля и доступа болельщиков], чтобы еще раз проверить, как все работает", - подчеркнул Левин.

"Мордовия" выступала в премьер-лиге с 2014 года в течение двух сезонов.

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