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Определились соперники БК УГМК и курского "Динамо" на групповом этапе женской Евролиги

Спорт
5 июля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В квалификационном раунде за право выхода в группу выступит еще одна российская команда - "Надежда" (Оренбург)

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ТАСС, 5 июля. Стали известны соперники екатеринбургского УГМК и курского "Динамо" по групповому этапу розыгрыша женской баскетбольной Евролиги. Жеребьевка прошла в четверг в Мюнхене, сообщает пресс-служба турнира.

Российская команда, являющаяся действующим победителем женской Евролиги, попала в группу с итальянским "Скио", польским "Польковице", французским "Буржем", чешской "Прагой" и бельгийским "Касторс Брен".

Помимо УГМК, на групповом этапе сыграет курское "Динамо". Соперниками российских баскетболисток станут испанская "Авенида", венгерский "Шопрон", французский "Кароло Баскет", а также турецкие клубы "Фенербахче" и "Хатай".

В квалификационном раунде за право выхода в группу выступит "Надежда" (Оренбург). Соперницами российской команды станут баскетболистки турецкого клуба "Чукурова".

УГМК является четырехкратным победителем женской Евролиги (2003, 2013, 2016, 2018). "Динамо" выигрывало трофей один раз (2017) и становилось бронзовым призером (2015), "Надежда" один раз выигрывала серебряные медали (2016). Турнир стартует 24 октября. Матчи квалификации пройдут 9 и 12 октября.

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