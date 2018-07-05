Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Веретенников: сборной РФ нужно справиться с хорватскими полузащитниками в 1/4 финала ЧМ

Спорт
5 июля, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Встреча сборных России и Хорватии состоится в Сочи 7 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 июля. Сборной России по футболу нужно справиться с хорватскими полузащитниками в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России по футболу Олег Веретенников, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Нам нужно постараться справиться с соперниками именно в центре поля. Если эта задача будет выполнена, скорее всего, все закончится успешно. Надо сказать, у россиян есть все возможности закрыть хорватский центр поля - Роман Зобнин, Александр Головин и Юрий Газинский способны это сделать", - сказал Веретенников.

Сборная Хорватии одержала победу над датчанами в серии послематчевых пенальти 3:2 (основное и дополнительное время - 1:1). Российская сборная также обыграла испанцев в серии пенальти - 4:3 (1:1). Команды встретятся в четвертьфинальном матче, который пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
4
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
5
Умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости