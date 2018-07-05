Веретенников: сборной РФ нужно справиться с хорватскими полузащитниками в 1/4 финала ЧМ

ТАСС, 5 июля. Сборной России по футболу нужно справиться с хорватскими полузащитниками в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России по футболу Олег Веретенников, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Нам нужно постараться справиться с соперниками именно в центре поля. Если эта задача будет выполнена, скорее всего, все закончится успешно. Надо сказать, у россиян есть все возможности закрыть хорватский центр поля - Роман Зобнин, Александр Головин и Юрий Газинский способны это сделать", - сказал Веретенников.

Сборная Хорватии одержала победу над датчанами в серии послематчевых пенальти 3:2 (основное и дополнительное время - 1:1). Российская сборная также обыграла испанцев в серии пенальти - 4:3 (1:1). Команды встретятся в четвертьфинальном матче, который пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.