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Наталья Афремова вошла в предварительную заявку сборной России по велоспорту-ВМХ на ЧЕ

Спорт
5 июля, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

ЧЕ по велоспорту-ВМХ пройдет в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по велоспорту-ВМХ сформировал предварительную заявку команды на августовский чемпионат Европы в Глазго. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной Павел Костюков, среди шести отобранных спортсменов есть Наталия Афремова, ставшая четвертой на чемпионате мира в Баку.

"В предварительную заявку вошли Евгений Комаров, Евгений Клещенко и Александр Катышев у мужчин, а также Наталья Афремова, Ярослава Бондаренко и Наталья Суворова. Окончательное подтверждение состава состоится буквально за неделю до чемпионата Европы", - сказал Костюков.

На ЧМ-2018 в Баку Комаров занял десятое место, Катышев - 20-е, а Клещенко - 42-е. В женском турнире Бондаренко показала 13-й результат, а Суворова - 16-й.

ЧЕ по велоспорту-ВМХ пройдет в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Медали европейского первенства в велоспорте-ВМХ будут разыграны 10 и 11 августа.

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