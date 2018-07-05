Наталья Афремова вошла в предварительную заявку сборной России по велоспорту-ВМХ на ЧЕ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по велоспорту-ВМХ сформировал предварительную заявку команды на августовский чемпионат Европы в Глазго. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной Павел Костюков, среди шести отобранных спортсменов есть Наталия Афремова, ставшая четвертой на чемпионате мира в Баку.

"В предварительную заявку вошли Евгений Комаров, Евгений Клещенко и Александр Катышев у мужчин, а также Наталья Афремова, Ярослава Бондаренко и Наталья Суворова. Окончательное подтверждение состава состоится буквально за неделю до чемпионата Европы", - сказал Костюков.

На ЧМ-2018 в Баку Комаров занял десятое место, Катышев - 20-е, а Клещенко - 42-е. В женском турнире Бондаренко показала 13-й результат, а Суворова - 16-й.

ЧЕ по велоспорту-ВМХ пройдет в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Медали европейского первенства в велоспорте-ВМХ будут разыграны 10 и 11 августа.