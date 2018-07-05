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Форвард Макаров покинул клуб КХЛ "Салават Юлаев"

Спорт
5 июля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Макаров играл за "Салават Юлаев" с 2016 года

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Игорь Макаров

Игорь Макаров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" расторг контакт с нападающим Игорем Макаровым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

"Клуб благодарит хоккеиста за самоотверженную игру, профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

Макаров играл за "Салават Юлаев" с 2016 года. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ хоккеист провел 50 игр, забросил шесть шайб и отдал шесть голевых передач. В 12 играх плей-офф нападающий отметился одной заброшенной шайбой и двумя передачами. Ранее игрок вступал за ЦСКА, "Нефтехимик", СКА и клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Рокфорд Айхокс".

В составе молодежной сборной России Макаров завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2007 года.

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