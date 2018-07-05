Тренерский штаб сборной России по триатлону определился с составом команды на ЧЕ в Глазго

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб сборной России по триатлону определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 11 августа в британском Глазго. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Игорь Сысоев, на турнире будут выступать десять представителей России.

"Россия для выступления на чемпионате Европы в Глазго имеет квоту 5 мужчин плюс 5 женщин. По критериям отбора, трое мужчин и трое женщин были отобраны нами на этот турнир еще в конце прошлого года, и изначально вся их подготовка строилась под этот старт. Речь идет о Дмитрии и Игоре Полянских и Илье Прасолове, а также Анастасии Абросимовой, Елене Даниловой и Марии Шорец. Но у последней сейчас очень большие проблемы со здоровьем, поэтому целенаправленно подводились к чемпионату Европы только две спортсменки", - сказал Сысоев.

"Остальные участники ЧЕ-2018 отбирались по итогам чемпионата России в Ярославле, который прошел в минувшее воскресенье. Право выступить в Глазго завоевали Владимир Турбаевский и Александр Брюханков у мужчин, а также Анастасия Горбунова, Екатерина Матюх и Александра Разаренова", - сообщил главный тренер национальной команды.

На ЧЕ по триатлону в Глазго, который пройдет с 9 по 11 августа, будут разыграны медали у мужчин, женщин, а также в смешанной эстафете.

"Задачи перед спортсменами ставятся максимальные, старт в Глазго будет первым основным турниром сезона, поэтому нам нужно завоевать там награды в всех гонках", - подытожил Сысоев.

ЧЕ по триатлону пройдет в рамках объединенного ЧЕ по летним олимпийским видам спорта.