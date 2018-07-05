Российский боксер Егоров проведет бой с бывшим соперником Лебедева Кайоде в США

ТАСС, 5 июля. Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров проведет поединок против нигерийца Латифа Кайоде 28 июля в США. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

10-раундовый рейтинговый поединок состоится в Эль-Монте (штат Калифорния).

Егоров - чемпион России и Европы среди любителей, профессиональную карьеру начал в декабре 2016 года. На его счету 5 побед (4 нокаутом), ни одного поражения. В прошлом году стал чемпионом России, победив Андрея Князева техническим нокаутом в четвертом раунде. В США дебютировал в июне этого года, победив американца Лютера Смита техническим нокаутом в первом раунде.

На счету 35-летнего Кайоде 21 победа (16 нокаутом), 3 поражения. В 2012 году нигериец свел вничью поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Антонио Тарвером, впоследствии результат боя был отменен из-за положительной допинг-пробы у американца. В 2015 году Кайоде проиграл россиянину Денису Лебедеву в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) техническим нокаутом в восьмом раунде.