Определились соперники "Локомотива-Кубани" и УНИКСа по группе баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 5 июля. Стали известны соперники краснодарского "Локомотива-Кубани", казанского УНИКСа и санкт-петербургского "Зенита" по групповому этапу розыгрыша баскетбольного Еврокубка. Жеребьевка прошла в четверг в Барселоне.

Краснодарский клуб попал в группу B, где его соперниками станут хорватская "Цедевита", немецкая "Альба", турецкий "Тофаш", французский "Лимож" и польская "Арка". УНИКС в группе D встретится с испанской "Уникахой", итальянским "Торино", литовским "Лиетувос Ритасом", немецким "Скайлайнерсом" и черногорским "Морнар Баром".

"Зенит" в группе С сыграет с испанской "Валенсией", сербским "Партизаном", итальянским "Тренто", турецким "Тюрк Телекомом" и французским "Виллербанном".

There you have it, the #7DAYSEuroCup draw is complete!



Time to get your thoughts? pic.twitter.com/HjSC1YME8l — EuroCup (@EuroCup) 5 июля 2018 г.

В прошлом сезоне все три российских клуба вышли в плей- офф баскетбольного Еврокубка. "Зенит" и УНИКС выбыли на стадии четвертьфинала, проиграв итальянской "Реджо-Эмилии" и немецкой "Баварии" соответственно. "Локомотив-Кубань" дошел до финала, где уступил турецкому клубу "Дарюшшафака". Краснодарская команда становилась победителем турнира в сезоне-2012/13.