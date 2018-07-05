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Определились соперники "Локомотива-Кубани" и УНИКСа по группе баскетбольного Еврокубка

Спорт
5 июля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В розыгрыше баскетбольного Еврокубка также примет участие санкт-петербургский "Зенит"

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ТАСС, 5 июля. Стали известны соперники краснодарского "Локомотива-Кубани", казанского УНИКСа и санкт-петербургского "Зенита" по групповому этапу розыгрыша баскетбольного Еврокубка. Жеребьевка прошла в четверг в Барселоне.

Краснодарский клуб попал в группу B, где его соперниками станут хорватская "Цедевита", немецкая "Альба", турецкий "Тофаш", французский "Лимож" и польская "Арка". УНИКС в группе D встретится с испанской "Уникахой", итальянским "Торино", литовским "Лиетувос Ритасом", немецким "Скайлайнерсом" и черногорским "Морнар Баром".

"Зенит" в группе С сыграет с испанской "Валенсией", сербским "Партизаном", итальянским "Тренто", турецким "Тюрк Телекомом" и французским "Виллербанном".

В прошлом сезоне все три российских клуба вышли в плей- офф баскетбольного Еврокубка. "Зенит" и УНИКС выбыли на стадии четвертьфинала, проиграв итальянской "Реджо-Эмилии" и немецкой "Баварии" соответственно. "Локомотив-Кубань" дошел до финала, где уступил турецкому клубу "Дарюшшафака". Краснодарская команда становилась победителем турнира в сезоне-2012/13.

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