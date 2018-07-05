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Футбольный клуб "Енисей" подписал контракт с нигерийским полузащитником Огуде

Спорт
5 июля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

С 2013 года Огуде выступал за пермский "Амкар", в составе российского клуба игрок провел 97 игр и забил четыре мяча

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Фегор Огуде

Фегор Огуде

© AP Photo/Armando Franca

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дебютант Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) красноярский "Енисей" подписал контракт с 30-летним нигерийским полузащитником Фегором Огуде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок является воспитанником нигерийского клуба "Варри Вулвз". В 2010 году перешел в норвежскую команду "Волеренга", за которую выступал на протяжении трех с половиной сезонов. С 2013 года Огуде выступал за пермский "Амкар", в составе российского клуба игрок провел 97 игр и забил четыре мяча. Он сыграл 13 матчей за сборную Нигерии, но не вошел в заявку национальной команды на чемпионат мира.

В июне "Амкар" прекратил свое существование из-за проблем с финансированием, после чего Огуде пребывал в статусе свободного агента.

В сезоне-2017/18 "Енисей" занял третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В переходных матчах за право участия в премьер-лиге клуб из Красноярска обыграл "Анжи" с общим счетом 6:4. "Енисей" сыграет в высшем футбольном российском дивизионе впервые в своей истории.

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