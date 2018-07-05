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Боксеры Чудинов, Сироткин и Шафиков выступят в андеркарде боя Гассиев - Усик

Спорт
5 июля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Вечер бокса, который возглавит финальный бой WBSS Гассиев - Усик, пройдет 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский"

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Федор Чудинов

Федор Чудинов

© EPA/Boris Roessler

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские боксеры Федор Чудинов, Андрей Сироткин, Денис Шафиков и Константин Пономарев проведут поединки перед финалом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Обладатель титула WBA International во втором среднем весе Чудинов проведет бой с французом Наджибом Мохаммеди. Сироткин и Пономарев проведут поединки с соотечественниками - Владимиром Шишкиным и Сергеем Воробьевым соответственно. Соперник Шафикова на данный момент не определен.

Помимо этого, на ринг выйдет латвиец Майрис Бриедис, чьим соперником станет француз Брэндон Делорье. Ранее стало известно, что в рамках вечера состоится поединок россиянки Инны Сагайдаковской с абсолютной чемпионкой мира норвежкой Сесилией Брекхус.

Вечер бокса, который возглавит финальный бой WBSS Гассиев - Усик, пройдет 21 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский". На кону поединка будут стоять титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

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