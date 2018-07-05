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Участники Игр-2016 Косов и Рябцев вошли в состав сборной на ЧЕ по академической гребле

Спорт
5 июля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Чемпионат Европы по академической гребле пройдет в Глазго (Великобритания) со 2 по 5 августа

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Двое из четверых российских гребцов, выступавших на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по академической гребле. Как сообщил ТАСС главный тренер команды Николай Спинев, путевку на европейское первенство завоевали Артем Косов и Владислав Рябцев.

Чемпионат Европы по академической гребле пройдет в Глазго (Великобритания) со 2 по 5 августа. В состав сборной России вошло 33 спортсмена (1 запасная), он был сформирован по итогам завершившегося 1 июля чемпионата страны.

"В мужской парной четверке выступят Павел Сорин, Николай Пименов, Александр Вязовкин и Артем Косов, - сказал Спинев. - В восьмерке распашной - Даниил Андриенко, Иван Баландин, Максим Голубев, Семен Яганов, серебряные призеры ЧМ-2017 Алексей Викулин и Александр Чаукин, а также Роман Ломачев, Юрий Пшеничников и Павел Сафонкин".

В женской парной четверке Россия будет представлена Василисой Степановой, Ольгой Халалеевой, Юлией Волгиной и Еленой Захватовой. В женской четверке распашной без рулевого - бронзовыми призерами ЧМ-2017 Еленой Орябинской, Екатериной Потаповой, Анастасией Тихановой, а также Екатериной Севостьяновой (запасная - Анна Карпова). В мужской одиночке выступит Владислав Рябцев, двойке распашной без рулевого - Григорий Щулепов и Александр Страдаев.

Российская мужская парная четверка легкого веса будет состоять из Никиты Болозина, Александра Туфанюка, а также серебряных призеров ЧМ-2017 Максима Телицына и Александра Богдашина. В мужской двойке парной легкого веса выступят Антон Куранов и Назар Лифшиц, в мужской и женской одиночках легкого веса - Юрий Щелоков и Анастасия Лебедева.

На Олимпийских играх 2016 года в Бразилии российская академическая гребля из-за допингового скандала, вызванного публикацией доклада Ричарда Макларена, была представлена четырьмя спортсменами, собранными в один экипаж. Косов, Рябцев, Антон Заруцкий и Никита Моргачев в четверке распашной без рулевого заняли четвертое место в финале Б.

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