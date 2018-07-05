Колобков провел заседание оргкомитета форума "Россия - спортивная держава"

ТАСС, 5 июля. Министр спорта РФ Павел Колобков провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В 2018 году форум пройдет в Ульяновской области в октябре. Основные подготовительные мероприятия уже проведены - доработана и утверждена концепция форума, определено непосредственное место его проведения и логистика", - сказал Колобков на открытии заседания, отметив необходимость оперативной активизации работы по организации мероприятия.

В заседании приняли участие заместитель начальника управления президента по обеспечению деятельности государственного совета РФ, заместитель председателя оргкомитета Алексей Кулаковский, заместитель министра спорта, секретарь оргкомитета Наталья Паршикова, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заместитель председателя правительства Ульяновской области Павел Дегтярь, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, пропаганды здорового образа жизни.