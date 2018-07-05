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Погорелов назначен руководителем аппарата президента ФК "Зенит"

Спорт
5 июля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее Погорелов работал в Российском футбольном союзе, на телеканале "100 ТВ", в PWC и других организациях

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ТАСС, 5 июля. Максим Погорелов назначен на пост руководителя аппарата президента футбольного клуба "Зенит", которым является Сергей Фурсенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Погорелов работал в Российском футбольном союзе, на телеканале "100 ТВ", в PWC и других организациях. Помимо управления аппаратом президента клуба, в его обязанности также будет входить курирование работы "Газпром-академии".

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе клуба, что Максим Митрофанов покинул пост советника председателя правления клуба. Митрофанов проработал в "Зените" 11 лет.

В прошедшем сезоне "Зенит" занял в чемпионате России пятое место и получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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