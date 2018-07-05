Шубенков выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Лозанне в беге на 110 м с барьерами

ТАСС, 5 июля. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий на международных соревнованиях под нейтральным флагом, занял первое место в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.

Шубенков показал результат 12,95 секунды. Второе место занял американец Девон Аллен (13,29), третье - француз Паскаль Мартино-Лагард (13,30).

Ранее в сезоне Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае и второе - на этапе в Юджине. 29 мая Шубенков одержал победу на командном чемпионате России, 3 июня российский бегун первенствовал на турнире в голландском Хенгело, 5 июня - на соревнованиях в финском Турку, 8 июня - на турнире в польском Хожуве, 20 июня - на турнире в Монтре (Франция), 2 июля - на турнире в Секешфехерваре (Венгрия). На этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже (30 июня) россиянин был дисквалифицирован за фальстарт.

Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).