Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шубенков выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Лозанне в беге на 110 м с барьерами

Спорт
5 июля, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Шубенков показал результат 12,95 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий на международных соревнованиях под нейтральным флагом, занял первое место в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.

Шубенков показал результат 12,95 секунды. Второе место занял американец Девон Аллен (13,29), третье - француз Паскаль Мартино-Лагард (13,30).

Смотрите также

Шубенков с рекордом России победил в беге на 110 м с барьерами на турнире в Венгрии

Шубенков был дисквалифицирован на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже из-за фальстарта

Ранее в сезоне Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае и второе - на этапе в Юджине. 29 мая Шубенков одержал победу на командном чемпионате России, 3 июня российский бегун первенствовал на турнире в голландском Хенгело, 5 июня - на соревнованиях в финском Турку, 8 июня - на турнире в польском Хожуве, 20 июня - на турнире в Монтре (Франция), 2 июля - на турнире в Секешфехерваре (Венгрия). На этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже (30 июня) россиянин был дисквалифицирован за фальстарт.

Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
5
"Екатеринбург-Арену" во время ЧМ-2018 посетили более 125 тысяч болельщиков
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости