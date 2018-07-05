Титулованный кубинский боксер сбежал из команды во время сборов в Мексике

ГАВАНА, 5 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по боксу кубинец Робейси Рамирес покинул расположение своей команды во время тренировочных сборов в Мексике. Об этом сообщил в четверг Национальный институт спорта, физического образования и активного отдыха Кубы.

Команда 24-летнего Рамиреса готовилась в мексиканском городе Агуаскальентес к Играм Центральной Америки и Карибского бассейна, которые пройдут с 19 июля по 3 августа в колумбийском городе Барранкилья.

"Своим решением он нарушил обязательства, которые имел перед своей страной, своей делегацией и товарищами по команде", - отмечается в сообщении кубинского национального института спорта.

Рамирес дважды завоевывал золото на Олимпийских играх - в Лондоне в 2012 году (в весовой категории до 52 кг) и в Рио-де-Жанейро в 2016 году (до 56 кг).

Это не первый случай побега титулованных кубинских спортсменов за последнее время. В марте расположение своей команды в Мексике покинул двукратный чемпион мира по боксу в весовой категории до 49 кг Хоанис Архилагос.