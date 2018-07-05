Россиянин Лысенко выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Лозанне в прыжках в высоту

ТАСС, 5 июля. Российский легкоатлет Данил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, занял первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария).

Лысенко с первой попытки смог взять высоту 2,37 м, что стало его лучшим результатом в сезоне. Второе место занял австралиец Брэндон Старк (2,29), третье - американец Джерон Робинсон (2,29).

Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем ЧМ-2018 в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. Ранее в этом году он стал вторым на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине и Осло.

"Бриллиантовая лига" - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В "Бриллиантовой лиге" выступают сильнейшие спортсмены мира.