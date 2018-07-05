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Сидорова стала третьей на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне в прыжках с шестом

Спорт
5 июля, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Первое место заняла гречанка Екатерини Стефаниди, второе - американка Дженнифер Сур

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, заняла третье место в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария).

Сидорова с третьей попытки взяла планку на высоте 4,82 м, что стало ее лучшим результатом в сезоне. Первое место заняла гречанка Екатерини Стефаниди, второе - американка Дженнифер Сур, они взяли ту же высоту, но затратили меньшее количество попыток.

Сидорова является серебряным призером чемпионата мира в помещении 2018 года. Также она становилась чемпионкой Европы (2014) и чемпионкой Европы в помещении (2015).

"Бриллиантовая лига" - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В "Бриллиантовой лиге" выступают сильнейшие спортсмены мира.

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