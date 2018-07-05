Гол Билялетдинова вывел литовский "Тракай" в первый квалификационный раунд Лиги Европы

ТАСС, 5 июля. Литовский "Тракай" на своем поле одержал победу над валлийским клубом "Кевн Друидс" со счетом 1:0 в ответном матче предварительного раунда Лиги Европы по футболу.
Единственный гол в матче забил российский полузащитник литовского клуба Динияр Билялетдинов, отличившийся на 29-й минуте точным ударом с пенальти.
Первый матч завершился со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч победу в противостоянии одержал "Тракай" и вышел в первый квалификационный раунд, где сыграет с казахстанским "Иртышом" из Павлодара. Первые матчи первого квалификационного раунда пройдут 12 июля, ответные - 19 июля.
Также в первом квалификационном раунде сыграют боснийский "Широки-Бриег" и словенский "Домжале". В этой паре определится соперник российской "Уфы" по второму раунду квалификации. Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру "Уфа" проведет на своем поле, ответную - на выезде.