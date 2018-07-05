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Гол Билялетдинова вывел литовский "Тракай" в первый квалификационный раунд Лиги Европы

Спорт
5 июля, 23:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Литовцы на своем поле обыграли валлийский клуб "Кевн Друидс" со счетом 1:0

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ТАСС, 5 июля. Литовский "Тракай" на своем поле одержал победу над валлийским клубом "Кевн Друидс" со счетом 1:0 в ответном матче предварительного раунда Лиги Европы по футболу.

Единственный гол в матче забил российский полузащитник литовского клуба Динияр Билялетдинов, отличившийся на 29-й минуте точным ударом с пенальти.

Первый матч завершился со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч победу в противостоянии одержал "Тракай" и вышел в первый квалификационный раунд, где сыграет с казахстанским "Иртышом" из Павлодара. Первые матчи первого квалификационного раунда пройдут 12 июля, ответные - 19 июля.

Также в первом квалификационном раунде сыграют боснийский "Широки-Бриег" и словенский "Домжале". В этой паре определится соперник российской "Уфы" по второму раунду квалификации. Матчи второго раунда пройдут 26 июля и 2 августа. Первую игру "Уфа" проведет на своем поле, ответную - на выезде.

Результаты других матчей четверга:

  • "Приштина" (Косово) - "Европа" (Гибралтар) - 5:0 (первый матч - 1:1, сумма - 6:1);
  • "Гзира Юнайтед" (Мальта) - "Сан-Хулиа" (Андорра) - 2:1 (2:0, 4:1);
  • "Фольгоре" (Сан-Марино) - "Энгордани" (Андорра) - 1:1 (1:2, 2:3);
  • "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Б-36" (Фарерские острова) - 1:1 (1:1, 2:2, 2:4 в серии пенальти);
  • "Клаксивк" (Фарерские острова) - "Биркиркара" (Мальта) - 2:1 (1:1, 3:2);
  • "Бала Таун" (Уэльс) - "Тре Фиори" (Сан-Марино) - 1:0 (0:3, 1:3).
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